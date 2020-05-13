الإمارات تؤكد أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية

أكدت الإمارات أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن "بصيغة آريا"، في ذكرى مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.



وقالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، خلال الاجتماع حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام اليوم الأربعاء، "إن النظام العالمي الجديد الذي تشكل على أنقاض هذه الحرب، يُعتبر أفضل ضمان لأمننا الجماعي وعليه، وفي خضم الجائحة العالمية

الحالية، تكتسب مناقشتنا اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، فبينما يعاني العالم من آثار انتشار وباء كورونا ، فإن بلادي ملتزمة بإعادة التأكيد على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن الفظائع الجماعية لا تبدأ بالعنف بل بالمؤشرات الأولى للاضطهاد ضد الأشخاص على أساس هويتهم وبالدعاية المتطرفة، ولفتت إلى ظهور هذه الانقسامات مرة أخرى في الوقت الراهن مع وجود خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، وأكدت

في هذا الصدد على التزام الإمارات بمنع تطرف المزيد من الشباب.

ولفتت إلى ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي تلك العلامات وأن يكون مستعدًا للتصرف المُبكر بمجرد تحديدها، مشددة بهذا الشأن على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء في منع اندلاع أعمال العنف.

وأوضحت أن الإمارات تواصل تعزيز الحلول السلمية في المنطقة وحول العالم، وملتزمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وأكدت على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي كأمر أساسي للتخفيف من آثار النزاع المسلح حينما تفشل الوقاية منه، وأن الحاجة إلى تعزيز المعايير الدولية أمر بالغ الأهمية حاليًا.

