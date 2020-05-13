القضاء العراقي يحكم على شخص أساء للنبي محمد في الفيسبوك

أعلنت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف محافظة القادسية بالعراق، اليوم، عن إصدار حكم بالحبس لمدة ‏سنتين على مدان "أساء" لمقام النبي محمد (ص) عبر ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي إن "المتهم قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي (ص)

على شبكة التواصل ‏الاجتماعي (الفيسبوك) أثناء أحد النقاشات".

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وأضاف أن "المدان قام بالتهجم ‏على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه

اعترف بعائدية الصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحدا".

وأشار بيان المجلس إلى أن "المحكمة وجدت أن بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وال ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5 من قانون ‏العقوبات العراقي".