اخبار العالم

القضاء العراقي يحكم على شخص أساء للنبي محمد في الفيسبوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف محافظة القادسية بالعراق، اليوم، عن إصدار حكم بالحبس لمدة ‏سنتين على مدان "أساء" لمقام النبي محمد (ص) عبر ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

 

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي إن "المتهم قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي (ص)

على شبكة التواصل ‏الاجتماعي (الفيسبوك) أثناء أحد النقاشات".

 

Advertisements

وأضاف أن "المدان قام بالتهجم ‏على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه

اعترف بعائدية الصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحدا".

 

وأشار بيان المجلس إلى أن "المحكمة وجدت أن بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وال ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5 من قانون ‏العقوبات العراقي".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العراقي يحكم على شخص أساء للنبي محمد في الفيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا