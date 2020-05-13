القضاء العراقي يحكم على شخص أساء للنبي محمد في الفيسبوك

أعلنت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف محافظة القادسية بالعراق، اليوم، عن إصدار حكم بالحبس لمدة سنتين على مدان "أساء" لمقام النبي محمد (ص) عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي إن "المتهم قام بالإساءة إلى مقام النبي (ص)على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أثناء أحد النقاشات".
وأضاف أن "المدان قام بالتهجم على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معهاعترف بعائدية الصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحدا".
وأشار بيان المجلس إلى أن "المحكمة وجدت أن بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وال بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلا تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5 من قانون العقوبات العراقي".
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