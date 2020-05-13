فتح الحدود النمساوية الألمانية خلال شهر

قالت النمسا اليوم الأربعاء، إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويضغط المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس من أجل فتح الحدود مع الدول التي شهدت معدلات إصابة منخفضة مثلها مثل النمسا.

وقال مكتبه إن فيينا تعمل على خطوة مماثلة على مرحلتين لفتح الحدود مع سويسرا وليختنشتاين "ودول شرق أوروبا المجاورة".

وقال مكتب كورتس في بيان "اعتبارا من 15 مايو لن يكون هناك سوى فحوص فورية على الحدود الألمانية النمساوية، وسيتبع ذلك فتح كامل للحدود البرية اعتبارا من

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15 يونيو".

وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر لمحطة أو.أر.إف إن التخفيف الأول سيسمح بالزيارات العائلية ورحلات العمل.

وفرضت النمسا وألمانيا إجراءات عزل عام في بداية تفشي الجائحة وكانتا أقل تضررا من دول أوروبية أخرى.

وكان كورتس يعمل على حشد تأييد ألمانيا للخطوة التي جاءت في أعقاب نقاش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتمثل السياحة نحو ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي للنمسا وألمانيا هي أكبر مصدر للزوار الأجانب.

