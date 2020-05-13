كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت مدينة جيلين في شمال شرق الصين، اليوم الأربعاء، عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واضطرت مدينة جيلين الصينية، إلى فرض قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد للوباء المميت، كما عدلت مدينة شولان المجاورة مستوى الخطر إلى "مرتفع" من "متوسط" في نهاية الأسبوع.

وحذر نائبة رئيس بلدية جيلين جاي دونج بينج، من خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر، مؤكدًا أن وضع كوفيد-19 الحالي معقد للغاية.

وقررت السلطات في مدينة جيلين الصينية، تنفيذ إجراءات الاحتواء في منطقة جيلين الحضرية"، مشيرة إلى إن حالة من الإصابات الست الجديدة أمكن ربطها مباشرة بحالة مؤكدة في شولان.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز المليون، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليونين.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.