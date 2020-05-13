كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة تدريجية للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى عودة تدريجية للسياحة بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قادة الاتحاد الأوروبي، طالبوا ببذل مزيد من الجهود في مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مؤكدين أن الخروج من الأزمة يتطلب فكرا سياسيا جديدا وقطيعة مع الماضي.

ووفقا لـ"الألمانية" كتبت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في مقال لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم أنه سيتعين علينا فعل مزيد لتحسين حياة من هم أشد فقرا وضعفا في مجتمعنا".

وجاء في المقال أن هناك كثيرا من الأفراد الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، حتى من قبل اندلاع أزمة كورونا، "الآن يواجه ملايين آخرون مستقبلا غامضا، بعدما فقدوا فرص عملهم أو شركاتهم".

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وأشار المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى أن الأكثر تضررا من الأزمة هم الشباب والنساء، مؤكدين ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأوروبية إلى الدوران.

وأضافوا "التعامل مع الأزمة يتطلب فكرا مختلفا، إذ يتعين علينا الاعتراف بأننا بحاجة إلى أفكار جديدة وآليات لإعادة الإعمار".