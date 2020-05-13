كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت روسيا عن 10288 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم الاربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 242.271، وفقا للبيانات الصادرة عن مقر الاستجابة للفيروسات في البلاد.

سجلت البلاد 2212 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 منذ بداية الوباء. تعتبر روسيا ثاني أكبر عدد من الحالات في جميع أنحاء العالم، بعد الولايات المتحدة. وقد أبلغت الآن عن أكثر من 10000 حالة في اليوم لمدة 11 يومًا متتالية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، يوم الأحد، إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 209.688 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقالت قوة مكافحة الفيروسات التاجية الروسية إنه لقي 88 شخصا حتفهم في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى على الصعيد الوطني إلى 1915.

تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.

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وقد قالت السلطات الروسية يوم السبت إنها سجلت 10817 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في اليوم السابق، ليرتفع بذلك العدد على الصعيد الوطني إلى 198.676، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وأضافت أن قوة مهام مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 104 أشخاص لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، ليصل عدد القتلى الوطني إلى 1827.

تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.

وقالت روسيا في بيان، الخميس، انها سجلت ارتفاعا قياسيا يوميا في حالات الاصابة بالفيروس التاجي، حيث سجلت 11232 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقد وضعت الحكومة الروسية إجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 12 مايو، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن هذه الإجراءات قد يتم تمديدها وتعزيزها في بعض مناطق البلاد.

