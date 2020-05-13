لليوم الثالث على التوالي في المغرب.. استقرار حصيلة وفيات كورونا اليومية عند الرقم 0

يستمر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المغرب في الاستقرار لليوم الثالث على التوالي، عند 188 حالة وفاة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تسجل وزارة الصحة أية حالة وفاة إضافية، حتى صباح اليوم الأربعاء، منذ تسجيل حالتين إضافيتين صباح الأحد الماضي، إذ رتفع إجمالي عدد الوفيات من 186، مساء السبت الماضي، إلى 188وفاة.
ويعد استقرار الحصيلة اليومية لوفيات كورونا عند الرقم 0 مدة 72 ساعة، سابقة على مستوى الحالة الوبائية داخل البلاد، إذ لم يتعد أول استقرار لمنحنى الحصيلة 48 ساعة في الـ20 من مارس الماضي.
وبدأت حصيلة الوفيات اليومية في المغرب في الانخفاض، بعد اعتماد مادة الكلوروكين من قبل وزارة الصحة في علاج المصابين بكورونا داخل المستشفيات، مقابل ارتفاع حصيلة التعافي، التي تجاوزت 3 آلاف حالة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم، 6466 بعد تسجيل 86 إصابة جديدة، توفي منها 188 مصابا، فيما تعافى 3099 مصابا بعد تسجيل 199 حالة شفاء جديدة.
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