0 حالة وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. الحصيلة: 6466

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 18 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 6466 حالة مع استبعاد 67742 حالة أجري عليها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.
وكشف وزارة الصحة خلال الحصيلة الصباحية للتطور الوبائي للفيروس في المغرب أنه، ومنذ الساعة الرابعة من زوال يوم أمس الثلاثاء إلى غاية العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم تسجيل 108 حالة شفاء لترتفع الحصيلة إلى 3099 حالة شفاء.
أما بخصوص الوفيات لم يتم تسجيل أي حالة خلال 18 ساعة الأخيرة.
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