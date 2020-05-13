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شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تركيا تجند 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أكد المرصد السوري مقتل 16 طفلا سوريا في ليبيا بعد أن نقلتهم تركيا للقتال هناك؟
وقال المرصد، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، إن تركيا جندت 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا.
يشار إلى أن تركيا جندت الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب مليشيا الوفاق
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