روسيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 13 مايو 2020

سجلت روسيا مجددا الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد غداة بدء تخفيف حذر لاجراءات العزل. ومنذ الثلاثاء باتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.



لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى مع 2212 وفاة. والثلاثاء سمحت عدة مناطق روسية، أقل تضررا من الوباء مقارنة مع العاصمة، لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها. لكن غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم فيما لا تزال التجمعات محظورة حتى إشعار آخر.

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واستأنفت الصناعات والورش العمل أيضا بما يشمل موسكو. Volume 0% والعاصمة الروسية، البؤرة الأساسية للوباء، لا تزال خاضعة لاجراءات عزل بشكل كامل تقريبا رغم أنها لا تحترم بدقة على الدوام.

وبات وضع الكمامات وقفازات الوقاية إلزاميا في وسائل النقل العام والسوبرماركت. وإذا كانت روسيا لا تزال خلف الولايات المتحدة بفارق كبير بالنسبة لعدد الإصابات، إلا أنها تسجل منذ بدء مايو أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة يوميا.