عملية أمنية جديدة ضد داعش بكركوك العراقية

الأربعاء 13 مايو 2020

أعلن العراق، الأربعاء، عن عملية أمنية جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة كركوك شمالي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق (تابعة لوزارة الدفاع) إن قوات عسكرية وأمنية شرعت اليوم بعملية أمنية لتعقب عناصر تنظيم داعش في مناطق تابعة لمحافظة كركوك.

Advertisements

وأوضحت، في بيان، أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والشرطة الاتحادية وقوات أخرى باشرت بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها للتفتيش وتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش".

وأكدت أن العملية تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من كركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.