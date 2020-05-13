شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : الشاحنات الإغاثة تحت القصف شرق طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية إن شاحنات محملة بالإمدادات الأساسية "تعرضت للقصف من طائرات مسيرة عدة مرات"، خلال توجهها إلى مدينتي ترهونة وبني وليدجنوب شرق العاصمة الليبية. وأشارت المنظمة إلى أن الأمر أسفر عن معاناة 150 ألف مواطن في بني وليد من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود، حسب بيان المنظمة اليوم .

كما لفتت إلى فرار أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ترهونة جراء القتال الدائر هناك، مضيفة أن قدرتها على الوصول إلى 200 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة والمناطق المحطية محدودة للغاية.

وأوضحت المنظمة أنها على مدار الأسابيع الماضية قدمت ثلاث شحنات إلى المدينتين، منها شحنة محملة بمجموعات الطوارئ الإسعافية والجراحية وتدبير الأمراض غير السارية إلى ترهونة، وأخرى تضمنت ست مجموعات طبية لتدبير الأذيات الرضية و ثلاث مجموعات إمدادات جراحية إلى المدينة.