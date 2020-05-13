شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي لوزراء الثقافية العرب في تونس والان نبدء بالتفاصيل

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، اجتماعًا استثنائيًا عن بعد للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، بمشاركة 20 دولة عربية، وفق بيان للألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم.

وثمّن مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر في كلمة بالمناسبة، بالجُهود التي بذلتها جميع الدُّول العربيّة لمُواجهة تفشّي وباء كورونا المستجدّ والحدّ من انعكاساته، وبيّن أنّ الألكسو أطلقت، فور حدوث الأزمة الصحيّة، عددًا من المبادرات للحدّ من تداعياتها على القطاع الثقافي، أهمُّها تطوير منصّة تفاعليّة وإتاحتها للمُثقّفين وأهل الفنّ والإبداع في الوطن العربي لتبادل الآراء والتّجارب.

ودعا الاجتماع الدُّول العربيّة إلى الإسراع في استكمال مشروع التحوّل الرّقمي وتوظيف الذّكاء الاصطناعي والتكنولوجيّات المتقدّمة لإنتاج المُحتوى الثقافي ودعم الصّناعات الثقافية والإبداعية وتوسيع تقاسم الموارد الثقافيّة عبر الإنترنت وشبكات التّواصل الاجتماعي والمنصّات الإلكترونيّة.