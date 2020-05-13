شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: فتح الحدود بالكامل مع ألمانيا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

قالت النمسا اليوم الأربعاء إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويضغط المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس من أجل فتح الحدود مع الدول التي شهدت معدلات إصابة منخفضة مثلها مثل النمسا. وقال مكتبه إن فيينا تعمل على خطوة مماثلة على مرحلتين لفتح الحدود مع سويسرا وليختنشتاين "ودول شرق أوروبا المجاورة".

وقال مكتب كورتس في بيان "اعتبارا من 15 مايو لن يكون هناك سوى فحوص فورية على الحدود الألمانية النمساوية. وسيتبع ذلك فتح كامل للحدود البرية اعتبارا من 15 يونيو". وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر لمحطة أو.أر.إف إن التخفيف الأول سيسمح بالزيارات العائلية ورحلات العمل.