بالصور.. مسجد الكوفة يحيي 'ليلة الجرح' دون زائرين

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن ادارة المسجد اكتفت بتقديم محاضرة دينية، لعدد قليل من الحاضرين استجابة لمتطلبات الحكومة حول منع التجمعات لمنع تفشي الفيروس، مشيرا الى أن مراسم العزاء في مرقد الإمام علي عليه السلام في المحافظة مرت دون زوار ايضا بسبب اجراءات منع التجمعات.وأعلنت أمانة مسجد الكوفة الاحد الماضي، اعتذارها للزائرين عن إقامة مراسيم ذكرى جرح الإمام علي (ع) في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، لهذا العام امتثالا لتوجيهات خلية الازمة في المحافظة.

وكانت خلية محافظة النجف أعلنت، الخميس الماضي، اعتذارها عن استقبال أي زائر، خلال زيارة استشهاد الامام علي (ع) وعيد الفطر المبارك لمنع تفشي وباء كورونا.