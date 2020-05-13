القضاء: الحبس البسيط لسنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إصدار محكمة جنح عفك في محافظة الديوانية حكماً بالحبس البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد (ص).
وأشار البيان، إلى أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة، وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحداً".
وأضاف البيان، أن "المحكمة وجدت ان بفعلته هذه قد اساء الى مقام النبي وال بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه احكام المادة 372 /1و5 من قانون العقوبات".
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