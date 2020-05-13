اصابة 7 مدنيين بانفجار واطلاق نار في ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن اصابة 7 مدنيين بحادثي انفجار واطلاق نار بمنطقتين في محافظة ديالى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت في إحدى الطرق الزراعية، بناحية جلولاء في محافظة ديالى ضمن قاطع الفرقة الخامسة، ما أدى إلى جرح 4 مدنيين".
وفي سياق متصل، ذكرت الخلية في بيان ثانٍ أن "اطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الارهابية، استهدف خلاله المدنيين في منطقة الرعاية بناحية العبارة بمحافظة ديالى، مما ادى الى جرح ثلاثة مدنيين".
وفي سياق متصل، ذكرت الخلية في بيان ثانٍ أن "اطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الارهابية، استهدف خلاله المدنيين في منطقة الرعاية بناحية العبارة بمحافظة ديالى، مما ادى الى جرح ثلاثة مدنيين".
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