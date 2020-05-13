خبير اقتصادي يقدم مقترحات لتقليل نسب البطالة في العراق

قدم الخبير الاقتصادي غدير العطار، الأربعاء، مقترحات لتقليل نسب البطالة في العراق من بينها دعم المنتج المحلي ومنح القروض المتوسطة والصغيرة دون "تعقيدات مصرفية". وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من يريد معرفة ارتفاع ؜البطالة العجيبة في القطاعات الاقتصادية عليه قراءة الميزان التجاري العراقي"، مقترحاً "توفير مناخ مستقر اقتصادياً، بالعمل بوضع استراتيجية تهدف إلى جعل الميزان التجاري متعادلاً بين كف الإستيراد وكف الصادرات".



وأضاف العطار، أن هناك أيضاً مقترحات تساهم بتقليل نسب البطالة في العراق ومنها "تنشيط القطاع الزراعي والصناعي ودعم المنتج المحلي ومنح القروض المتوسطة والصغيرة بدون تعقيدات مصرفية".

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