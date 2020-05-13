روسيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الى 2212 والاصابات الى 242271 حالة

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صورة أرشيفية اعلنت السلطات الروسية اليوم الاربعاء ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 2212 حالة بعد تسجيل 96 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان له ان السلطات الصحية سجلت 10028 اصابة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 242271 حالة. Advertisements واضاف المركز ان 4491 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي المتعافين من الفيروس 48003 حالة. ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة الثانية بعدد المصابين بفيروس (كورونا).

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