المرصد السوري: تركيا تجند 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المرصد السوري مقتل 16 طفلا سوريا في ليبيا بعد أن نقلتهم تركيا للقتال هناك؟

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وقال المرصد، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، إن تركيا جندت 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا.

يشار إلى أن تركيا جندت الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب مليشيا الوفاق