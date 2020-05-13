معارض تركي يتوعد بإزاحة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وعد معارض تركي الرئيس رجب طيب أردوغان بالإطاحة به من منصبه عبر الصناديق الانتخابية فحسب، وليس بأي وسيلة أخرى كما يروج هو ونظامه.



وأكد أنغين آلطاي، النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، في تصريحات صحفية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الثلاثاء، أن "مهمة المعارضة إسقاط الأنظمة الحاكمة بالديمقراطية".

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وجاءت تصريحات المعارض التركي ردًا على مزاعم يروج لها نظام أردوغان وحزبه منذ فترة حول تخطيط حزب الشعب الجمهوري محاولة انقلابية لإسقاطه.

وتابع آلطاي، قائلًا: "سيكون الحساب بيننا عبر الصناديق الانتخابية، مع أنك أنت أول من يرفض تلك النتائج، ولعل الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس/آذار 2019 خير دليل على ذلك حينما أمرت بإعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول، والتي فازت بها المعارضة مجددًا".

وأضاف قائلا: "والأمر الذي لم أتأكد منه أنه هل حقًا تعيش حالة من الذعر لحدوث انقلاب أم أنك تتصنع ظلم الانقلاب عليك".

وتشهد تركيا تجاذبات ونقاشات حادة خلال الفترة الأخيرة حول النظام الرئاسي، وحديث قيادات المعارضة عن فشل حكومة أردوغان في إدارة أزمة وباء كورونا المستجد، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية