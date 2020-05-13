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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 في أعمال عنف بمحافظة ديالى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل ستة عراقيين، في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة بقضاء خانقين، في محافظة ديالى.
وقالت الخلية إن اثنين من عناصر الميليشيات قتلا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قرية مخياس بقضاء خانقين، فيما قتل أحد عناصر البيشمركة الكردية وزوجته، وأصيب طفل، عندما أطلقت مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي النار على حافلة مدنية في منطقة «علياوه» في قضاء خانقين.
كما قامت مجموعة من «داعش» باختطاف اثنين من الفلاحين من مزرعتهما في قرية مخايس، وأحرقت محصولهما من القمح، وثلاثة جرارات زراعية، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المختطفين في مكان قريب.
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