شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب إلى 9 وجهات بدءا من 21 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلات الركاب إلى تسع وجهات في ثماني دول اعتبارا من 21 مايو الجاري.



ووفقا للبيان، قالت اليوم في تغريدة عبر توتير، إن استئناف الرحلات العادية سيكون إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

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