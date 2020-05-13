عقيلة دياب زارت عبد الصمد وجالت في الوزارة مثنية على حسن سير العمل ودقة التنظيم

استقبلت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد في مكتبها في الوزارة عقيلة رئيس ​الحكومة​ نوار المولوي دياب بحضور عدد من المدراء، وتناول المجتمعون خلال هذا اللقاء وضع الاعلام في ​لبنان​ وعمل الوزارة والخطة الموضوعة لتطويره بما يلائم الاتجاهات الحديثة والرقمية.

ثم تفقدت دياب المديرية العامة للاعلام و"الوكالة الوطنية" ومكتبة الإذاعة، حيث اطلعت بدورها على سير العمل وأثنت على دقة التنظيم.