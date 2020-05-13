استقبلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد في مكتبها في الوزارة عقيلة رئيس الحكومة نوار المولوي دياب بحضور عدد من المدراء، وتناول المجتمعون خلال هذا اللقاء وضع الاعلام في لبنان وعمل الوزارة والخطة الموضوعة لتطويره بما يلائم الاتجاهات الحديثة والرقمية.
ثم تفقدت دياب المديرية العامة للاعلام و"الوكالة الوطنية" ومكتبة الإذاعة، حيث اطلعت بدورها على سير العمل وأثنت على دقة التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر عقيلة دياب زارت عبد الصمد وجالت في الوزارة مثنية على حسن سير العمل ودقة التنظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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