شركة طيران الشرق الأوسط نؤكد تسيير رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإج

أكدت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية "ومنعاً لأي إلتباس في ضوء القرار الصادر عن ​مجلس الوزراء​ المتعلق بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار حتى صباح الإثنين 18 أيار 2020، أنها ستسيّر جدول رحلاتها مع بعض التعديلات الطفيفة للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و 24 أيار 2020 ضمناً.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد جوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.