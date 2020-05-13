ضومط: لإقرار بعض القوانين التي تحمي حقوق العاملين بالقطاع التمريضي

أكدت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، في حديث تلفزيوني، "الحاجة الأساسية لبعض القوانين التي ستحمي حقوق الممرضات والممرضين"، داعية "النواب الى التفكير مع النقابة بكيفية تمرير هذه القوانين على اللجان النيابية وذلك من اجل حماية حقوق العاملين لا هذا الامر مهم جداً".
وكشفت ضومط "انه في لبنان يوجد 32 عامل في القطاع التمريضي اصيبوا مؤخراً بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، ووزيرة العمل حافظت على حقوقهم عبر اصدارها قراراً يلزم المؤسسة ان تعطي اي عامل بالقطاع لديها عوارض الاصابة بالفيروس ان يقوم بفترة الحجر على حساب المؤسسة"، مشيرة الى انه "بكل خطوة تفكر بها النقابلة لنيل حقوق العاملين يكون لديها هاجس مصلحة الوطن العليا ولكن بالطبع لا تغيب عن احد الافكار التي يمكن ان اللجوء اليها لنيل الحقوق، ولكن لبنان حالياً يعاني من وضع صحي حساس اضافة الى الازمة الاقتصادية الخانقة".
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