الرئيس عون بحث مع وهاب بمواضيع عدة تهم منطقة الجبل

أوضح رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، "أنّه أثار مع الرئيس عون عددًا من المواضيع الّتي تهمّ منطقة الجبل، ومنها أوضاع الطرق ولا سيما مدخل قضاء الشوف في بلدة دميت"، مشيرًا إلى "أنّه أعطى للرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء".

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