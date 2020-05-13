طرابلسي: التعليم عن بُعد يوسّع دائرة الانتساب الى الجامعات اللبنانية

أشار النائب ​ادكار طرابلسي​ الى ان "المعنيّين بالتعليم الجامعي يقرون بأهمية التعليم عن بُعد وحاجتهم إليه، وهم كانوا من أشد المقاومين له لعقود، وما ابتدأوا باستخدامه إلا تحت وطأة التعطيل القسري الحاصل. واليوم وجدوا أنفسهم يستخدمون طرائق هذا التعليم دون تشريع يسمح لهم بذلك".

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته شبكة التحول الرقميّ في ​نادي الصحافة​، أسف طرابلسي لكون اقتراح قانونه للتعليم الجامعي عن بُعد، والذي قدّمه في 20 آذار عام 2019 لم يجد سبيله الى طاولة ​لجنة التربية النيابية​ الا تحت ضغط ​كورونا​ والاعتراض علنًا.

وأكّد طرابلسي ان لا داعي للتشكيك بجودة التعليم عن بُعد طالما حرصت ​الجامعات​ الوطنية المحترمة أن تعتمد أفضل البرامج والمواد والأساليب والمكتبات الرقميّة المعتمدة عالميّا.

وراى طرابلسي إن ​لبنان​ أمام فرصة استثنائية لتحوّل جذريّ يضعه على خارطة الدول المتقدمة التي اعتمدت التعليم عن بُعد منذ أكثر من 180 سنة، والذي سبقته اليه كل من ​سوريا​ و​الاردن​ و​فلسطين​ ومصر و​السعودية​ و​الكويت​.

وأكّد النائب طرابلسي أن التعليم الجامعي عن بُعد يوسّع دائرة الانتساب الى الجامعات اللبنانية المرموقة الى أقاصي الأرض الأمر الذي سيُساهم بالنهوض العلمي والمهني والاقتصادي ويجلب أموالاً جديدة Fresh Money تساهم بالمعافاة الاقتصادية المنشودة، وشكر شبكة التحول الرقميّ لمساندتها لاقتراح قانونه منذ تقديمه، وتمنى لها دورا فعالاً في تقدّم لبنان العلمي والتكنولوجي.