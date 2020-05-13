أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "أبعاد وأسباب حادثة بارجة كونارك ستتضح، وبعد انتهاء التحقيقات ينبغي كشف النتائج للشعب، ونحن نشعر بالأسى لفقدان أرواح شبابنا في القوات البحرية في الحادثة ، وقتلى الحادثة سقطوا خلال تدريبات لتعزيز قوة إيران وضمان أمنها القومي"، متأملاً "ألا نشهد تكرارا لحادثة كونارك، وأن يكون هناك انضباط أكبر في تدريباتنا العسكرية".
هذا وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق، عن "مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادث البارجة"، مشيرة الى ان "نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان الأحد".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: أسباب حادثة "كونارك" ستتضح وينبغي كشفها للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.