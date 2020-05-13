روحاني: أسباب حادثة "كونارك" ستتضح وينبغي كشفها للشعب

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أن "أبعاد وأسباب حادثة بارجة كونارك ستتضح، وبعد انتهاء التحقيقات ينبغي كشف النتائج للشعب، ونحن نشعر بالأسى لفقدان أرواح شبابنا في ​القوات​ البحرية في الحادثة ، وقتلى الحادثة سقطوا خلال تدريبات لتعزيز قوة إيران وضمان أمنها القومي"، متأملاً "ألا نشهد تكرارا لحادثة كونارك، وأن يكون هناك انضباط أكبر في تدريباتنا العسكرية".

هذا وكان ​الجيش الإيراني​ قد أعلن في وقت سابق، عن "مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادث البارجة"، مشيرة الى ان "نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب ​صاروخ​ إيراني ​سفينة​ دعم في خليج عمان الأحد".