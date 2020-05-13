أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ عن تعليق صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بناء على المعطيات التي استجدت بتفشيي ​فيروس كورونا​. وبتوجيه من مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ دعت المديرية العامة للأوقاف الأئمة وخطباء المساجد الى الدعاء لله عز وجل بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس 14 -5-2020 في كل مساجد لبنان لرفع الوباء والبلاء الذي حل بالعالم بسبب جائحة كورونا وذلك بناء لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها شيخ ​الأزهر​ الدكتور احمد الطيب و​البابا فرنسيس​ بابا الفاتيكان في ​أبو ظبي​ عاصمة دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في شباط 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للأوقاف: تعليق صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بناء على المعطيات الصحية المستجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.