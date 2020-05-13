خضر: عدد المخالطين للحالة المصابة بكورونا في مجدلون بلغ 75 شخصا

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تبيّن ان عدد المخالطين لحالة مجدلون المصابة ب​فيروس كورونا​ بلغ ٧٥ شخصا. ستقوم الفرق الصحية بإجراء فحوصات الـ PCR لهم اليوم، مع الإلتزام التام بالحجر المزلي، وستقوم ​البلدية​ وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم. وان اي استهتار سيعرّض المخالط للملاحقة القانونية".

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