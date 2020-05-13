سؤال صحافية من أصول أسيوية “يستفز” ترامب والأخير يرد: “إسألي الصين”

استفز سؤال لصحافية من أصول أسيوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعله ينهي الندوة الصحافية، التي عقدها أمس الثلاثاء، لتسليط الضوء على مستجدات فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، بينها صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن سؤال الصحافية حول عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب “كوفيد 19” استفز الرئيس الأمريكي ترامب، والذي رد عليها بالقول “عليك طرح السؤال على الصين”.

وشدد المصدر ذاته على كون ترامب أنهى الندوة الصحافية في وقت طالبت فيه صحافية أخرى بالكلمة لطرح سؤالها، وهو ما يوضح موقف الولايات المتحدة من مصدر الفيروس بعد الاتهامات السابقة بكونه حربا صينية.

وارتفع عدد المصابين بـ”كوفيد 19″ في العالم، إلى حدود عشية يوم الثلاثاء، إلى 4.103.000 إصابة، مع تسجيل 282.719 وفاة بسبب الفيروس، في وقت تماثل فيه للشفاء 1.37 مليون شخص.