بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى حدود زوال اليوم الثلاثاء، 649 حالة.
وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط-سلا-القنطيرة الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن عدد حالات الشفاء بلغ 330 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.
ويظهر توزيع حالات الإصابة، حسب المدن، وفق المصدر ذاته، أن الرباط تتصدر القائمة بأكبر عدد للحالات المسجلة بـ 289 حالة إصابة مؤكدة، تليها كل من سلا ب 189 حالة إصابة مؤكدة، والصخيرات-تمارة ب 112 حالة إصابة، وسجلت القنيطرة 37 حالة إصابة مؤكدة، فيما تم تسجيل 21 حالة بالخميسات وحالة واحدة بسيدي سليمان، دون تسجيل إصابة بسيدي قاسم.
وبخصوص حالات الشفاء، فتتوزع بين مدن الرباط (123) وسلا (88)، والصخيرات تمارة (85) وكما سجل تعافي 26 حالة بالقنيطرة وسبع حالات بالخميسات وحالة شفاء واحدة بسيدي سليمان.
أما بالنسبة لحالات الوفيات، فتم تسجيل خمس حالات وفاة بالرباط، وأربع حالات بسلا، وحالة وفاة واحدة بكل من الصخيرات-تمارة والقنيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل أعداد المصابين بكورونا في جهة الرباط سلا القنيطرة.. العاصمة أولا ب289 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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