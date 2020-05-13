طقس الأربعاء.. أجواء غائمة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة ستعطي أمطارا أو زخات أحيانا رعدية محلية بالشمال والوسط والريف والسايس والواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس والسهول الغربية، ومن المحتمل المنطقة الشرقية.

وستبقى السماء قليلة السحب أو صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، جنوبية إلى غربية بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية بالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة غربية بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الأطلسية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 16 و21 درجة بالسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول غرب الأطلس ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.