جهة العيون-الساقية الحمراء.. لا إصابات بفيروس كورونا منذ بداية أبريل

استبعدت المصالح الصحية بجهة العيون-الساقية الحمراء ما مجموعه 278 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت عنه المديرية الجهوية للصحة. وأفاد تقرير الحالة الوبائية لكوفيد 19 الذي تصدره المديرية الجهوية للصحة بالعيون-الساقية الحمراء، بأن مدينة بوجدور سجلت 74 حالة تبين حمل أربع منها للفيروس، ومدينة العيون 142 حالة، ومدينة السمارة 62 حالة.

وتعافى كل المصابين من الفيروس بعد مكوثهم لأسابيع بالمركز الاستشفائي الجامعي مولاي الحسين بن المهدي بالعيون.

وبعد تماثل كل الحالات للشفاء، عاد عداد الإصابة بفيروس كورونا إلى الصفر بجهة العيون-الساقية الحمراء.