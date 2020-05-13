الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ262 وتراجع عدد المرضى لـ4104

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية قبيل ظهر اليوم، الاربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 262 وفاة، وأن عدد المرضى الفعليين بالفيروس تراجع بـ40 شخصا، ويبلغ عددهم اليوم 4,104 مرضى.

وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا بلغ 16,539 شخصا، وأنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة منذ مساء أمس. كذلك تراجع عدد المرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي إلى 51 مريضا، بينما تماثل للشفاء 12,173 شخصا كانوا يحملون الفيروس.

وفي ظل الإجراءات الواسعة لخروج المرافق الاقتصادية الإسرائيلية من حالة الإغلاق، تجري استعدادات في مطار بن غوريون في اللد لاستئناف الرحلات الجوية المغادرة والقادمة. وتخطط السلطات الإسرائيلية إلى استئناف الرحلات الجوية في بداية حزيران/يونيو المقبل، والسماح بسفر سواح ورجال أعمال إلى عدد من الدول التي توصف بأنها "خضراء"، والتي يوجد فيها مستوى متدن لانتشار كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الغايات السياحية التي ستُفتح أمام المسافرين من البلاد هي مونتينغرو، بابوس، برلين، جورجيا وسلوفانيا. وستجري في المرحلة الأولى تجربة إلى إحدى هذه الوجهات، وبحيث يلتزم المسافرون بقيود كورونا، مثل وضع كمامات والحفاظ على الإبعاد الاجتماعي وما إلى ذلك. وسيتم اختيار الوجهات وفقا لحجم انتشار الفيروس قبل أسبوع في الدولة التي سيتوجه إليها المسافرون.

وسيلزم المسافرون من البلاد الوصول إلى المطار قبل اربع ساعات من إقلاع الطائرة، حيث سيخضعونن لفحص كورونا. وسيتم إعفاء القادمين إلى البلاد من الدخول إلى حجر صحي لمدة 14 يوما، وسيطالبون بتعبئة نموذج صحي والالتزام بمعرفتهم للتعليمات حول كورونا في البلاد. كما سيطالبون بإجراء فحوص طبية مسبقة.