كورونا: لا إصابات جديدة في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من المعطيات الأخيرة في التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، أنه لم يطرأ ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، إذ لم تسجل أي إصابة جديدة في البلدات التي عدد المصابين فيها أكثر من 15 مصابا.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم الأربعاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية، إذ لوحظ ارتفاع في عدد المتعافين من المرض:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 94

حورة: الإصابات 137، المتعافون 5

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 51

رهط: الإصابات 63، المتعافون 35

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 25

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 34

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 24

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 26

جت: الإصابات 23، المتعافون 22

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 16

عرعرة النقب: الإصابات 23، المتعافون 6

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 9

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 11

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 11

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 11

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 9

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 10

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

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اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).