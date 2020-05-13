رئيس بولندا قبل تحديا وغنّى الراب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل الرئيس البولندي، أندريه دودا، شريط فيديو هيب هوب على "يوتيوب"، لجمع الأموال للخدمات الصحية في البلاد في الوقت الذي تكافح فيه جائحة الفيروس التاجي.
جذب تسجيل أندريه دودا أكثر من 1.9 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" منذ يوم الاثنين الماضي إلى جانب الإشادة به لمشاركته.
مساهمة دودا هي استجابة لتحدي مغني الراب البولندي زيوس، وهو جزء من عمل خيري لجمع الأموال للخدمات الصحية في بولندا. وقد جمع هذا التحدي حتى الآن أكثر من 1.6 مليون زلوتي، 380 ألف دولار.
ومن بين المشاركين الآخرين المغني وكاتب الأغاني الشهير داود بودسياديلو وعارض الأوبرا، جوزيف جاكوب أورلنسكي.
وتأتي مشاركة دودا وهو يسعى إلى ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
كان من المقرر عقد الانتخابات في الأصل الأحد الماضي، ولكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي وسط انتقادات لخطة حكومة المحافظين التي تدعم دودا، للمضي قدما في التصويت عبر البريد في خضم قيود على الحياة العامة بسبب الوباء.
وجادل بعض المستخدمين الذين علقوا على الفيديو بأن رئيس الدولة يساعد في جمع الأموال من أجل خدمة صحية لا تمولها الحكومة التي تدعمه.
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