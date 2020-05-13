سلطنة عمان تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 4019

الأربعاء 13 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 4019 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن 89 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 209 لغير عمانيين.

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وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1289 حالة، بينما بقي عدد الوفيات عند 17 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.