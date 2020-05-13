شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب إلى 9 وجهات بدءا من 21 مايو والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلات الركاب إلى تسع وجهات في ثماني دول اعتبارا من 21 مايو الجاري.

Advertisements ووفقا للبيان، قالت اليوم في تغريدة عبر توتير، إن استئناف الرحلات العادية سيكون إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

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