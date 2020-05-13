شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في صعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements كما قصفت مقاتلات التحالف، تجمعات للمليشيا في مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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