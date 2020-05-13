إب.. مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص مسلحين في وراف

الأربعاء 13 مايو 2020

قتل شاب وجرح ثلاثة آخرون، إثر إطلاق نار من قبل مسلحين في إحدى مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.



Advertisements

وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالكريم درهم أبو لحوم لقي حتفه وأصيب شقيقه وآخران إثر إطلاق نار تعرضوا له من قبل مسلحين في منطقة وراف غرب مركز مديرية جبلة بمحافظة إب.

وأشاروا إلى أن الحادثة جاءت عقب خلاف بين الطرفين على أرضية في المنطقة في ظل الغياب التام للسلطة الأمنية والقضائية في المحافظة.