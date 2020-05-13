قوات الجيش اليمني تصد هجوما مزدوجا للمليشيا في قانية شمال البيضاء

الأربعاء 13 مايو 2020

أكد قائد عسكري بقوات الجيش اليمني، صد هجوم حوثي مزدوج في جبهة قانية شمال البيضاء، وسط البلاد.



وذكر قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، أن أفراد القوات الحكومية كسروا هجوماً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

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وأضاف العميد النقح، في تصريح صحفي، أن القوات الحكومية أفشلت هجوماً شنته مليشيات الحوثي في منطقتين من جبهة قانية، حيث كانت القوات الحكومية ترصد كل تحركاتها وتحشيداتها خلال الأيام الماضية.

وأكد أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في معارك الثلاثاء، وتمكن خلالها أفراد القوات الحكومية من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ووجه العميد النقح، دعوة لأولياء الأمور في مناطق سيطرة المليشيات بأن يحافظوا على أبنائهم وأن لا يتركوهم فريسة للمليشيات الحوثية بأن تزج بهم في معارك خاسرة، مؤكداً أن "معظم مقاتلي المليشيات من الأطفال والضعفاء والبسطاء