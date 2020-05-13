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شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيراني يسجل انهيارا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر/ أيلول 2018 في السوق غير الرسمية، الثلاثاء، بحسب ما أفاد موقع على الإنترت متخصص في النقد الأجنبي.
يأتي ذلك وسط تدهور في الوضع الاقتصادي ناجم عن عقوبات أمريكية صارمة وقيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لموقع "بونباست دوت كوم"، الذي يرصد التعاملات في السوق غير الرسمية، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال، والسعر الرسمي للعملة الإيرانية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال للدولار.
وكان الريال قد خسر حوالي 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018 بسبب ضعف الاقتصاد، وصعوبات مالية في البنوك المحلية، وطلب قوي على الدولارات بين الإيرانيين الذين خشوا من أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع إيران وقيامها بإعادة فرض عقوبات على طهران سيقلصان صادرات إيران من النفط وسلع أخرى
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