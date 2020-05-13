- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تغلق سوقا شعبيا في مديرية معين بصنعاء بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أقدمت مليشيا الحوثي، في الساعات الأولى فجر الاربعاء 13 مايو 2020م، على إغلاق سوق وحي شعبي بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر خاصة، أن المليشيا أغلقت سوق السنينة وكافة المطاعم والمولات والمحلات التجارية المجاوره، عقب اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".
وأشارت المصادر، أن الإغلاق يأتي كإجراء احترازي من قبل المليشيات تخوفا من تفشي فيروس "كورونا" جراء احتماليه اختلاط الحالة المصابه باخرين في السنينة.
ولفتت المصادر الى أن مليشيات الحوثي تقوم بالتعتيم الإعلامي وتتعمد إخفاء أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".
وكانت مليشيا الحوثي أعلنت، الأربعاء الفائت، إغلاق 10 أحياء بالعاصمة صنعاء مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تغلق سوقا شعبيا في مديرية معين بصنعاء بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.