تايلاند تسجل صفر إصابات للمرة الأولى منذ بدء تفشي كورونا

الأربعاء 13 مايو 2020

لم تسجل تايلاند أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس، كما لم تسجل أي وفيات جديدة.



ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الدكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، القول اليوم الأربعاء إن العدد الإجمالي للحالات ظل عند 3017، كما ظل عدد الوفيات عند 56 حالة.

وقال "أنا سعيد، مثل كل من ساهم في السيطرة على المرض ... لقد أبلينا بلاء حسنا منذ إعادة فتح الأعمال في 3 أيار/مايو".

وأشار إلى أنه منذ 3 أيار/مايو، ظل عدد حالات الإصابة بكورونا التي يتم تسجيلها يوميا أقل من 10 حالات، باستثناء تسجيل 18 حالة جديدة في 4 أيار/مايو.

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وقال موضحا هذا التناقض: "في الواقع، كان الرابع من أيار/مايو هو اليوم الأول الذي لم تشهد فيه تايلاند أي حالات عدوى محلية، لأن الحالات الـ18 التي تم تسجيلها في ذلك اليوم جاءت من مرافق الحجر الصحي. أما إعلان عدم وجود أي حالة إصابة جديدة اليوم فإنه يجعل تسجيل وضع / صفر حالة إصابة / رسميا".

وشجع تاويسيلب السكان على الاستمرار في اتخاذ احتياطات مكافحة المرض، خاصة من خلال غسل اليدين، واستخدام أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، والتنظيف، للحفاظ على وضع / صفر حالة إصابة / .

وذكر أنه تم فحص 34444 شخصا هذا الشهر، وكان 18ر0% منهم فقط مصابا بكورونا.

وعلى مدار الـ 24 ساعة السابقة، تم اعتبار 46 مريضا آخرين قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2844 شخصا، بينما بقي 117 مريضا في المستشفيات.