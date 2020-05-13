السعودية تدين بشدة الهجومين اللذين وقعا في كابول وإقليم ننكرهار بأفغانستان

الأربعاء 13 مايو 2020

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجومين اللذين وقعا في كابول عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية، وإقليم ننكرهار شرق البلاد، وأديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.



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وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.