الجيش الوطني اليمني يصد هجوم عنيف للميليشيا في جبهة قانية بالبيضاء

الأربعاء 13 مايو 2020

تصدت قوات الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



Advertisements

وذكر مصادر عسكرية، أن مواجهات عنيفة إندلعت بعد هجوم هو الأعنف شنته الميليشيات على مواقع الجيش في قانية..مشيرة إلى ان الميليشيات تكبدت خلال المواجهات 30 قتيلاً في صفوفها بينهم قيادات بارزة إلى جانب تدمير عربة عسكرية .

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات وأليات للمليشيات الحوثية في البيضاء، ودمرت عتاد عسكري لها