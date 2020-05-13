مواقع إيرانية تنفي الروايات الإيرانية وتؤكد: الزورق “كنارك” تعرض لصاروخ امريكي

المناطق _ يوسف المطيري

قبل نحو أكثر من أسبوعين أطلق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”تهديدات باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة سفن أمريكية بالخليج العربي.

وبناءً على ذلك رجحت مصادر إيرانية ومنها موقع “عصر إيران” اليوم الأربعاء أن تكون عملية استهداف زورق كنارك تمت عن طريق طرف ثالث، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار الموقع في تقريره الذي جاء بعنوان “من ضرب كنارك: مدمرة جماران أم حرب إلكترونية أم صواريخ أمريكية؟”، وربطها بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة سفن أمريكية بالخليج العربي.

وكان الجيش الإيراني قد ذكر الاثنين، إن مدمرة جماران استهدفت عن طريق الخطأ بصاروخ كروز زورق كنارك في بحر عمان خلال تدريبات عسكرية أدت إلى مقتل 19 عنصرا وإصابة 15 آخرين بجروج من القوات البحرية الإيرانية.