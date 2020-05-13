شكرا لقرائتكم خبر عن 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1661 حالة. ووفقا لبيان وزارة الصحة اليوم ، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 80 حالة وفاة .

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